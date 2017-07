Motorista foge de abordagem e bate o carro no Cidade Jardim

Uma perseguição realizada pela Gama (Guarda Municipal de Americana) terminou em acidente na manhã desta segunda-feira (31), no bairro Cidade Jardim. Segundo patrulheiros que atenderam a ocorrência, a ação teve início na Rua das Seriemas, no Jardim dos Lírios, por volta das 9h45, quando se aproximaram para abordar um veículo Stilo de cor preta. O motorista do carro, no entanto, fugiu em alta velocidade.

“Estávamos em patrulhamento pelo Jardim dos Lírios e vimos que o motorista [do Stilo] era um homem conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. Decidimos abordá-lo e ele fugiu em alta velocidade. A perseguição começou pela Rua das Seriemas, se estendeu pela Rua dos Perdizes e acabou no bairro Cidade Jardim, onde ele perdeu o controle e bateu o carro contra um Fusca que estava estacionado em frente de uma residência”, declarou o guarda municipal Siderlei Aparecido de Oliveira. Foto: Gama / Divulgação

Além do motorista, de 33 anos, havia uma menina de 11 anos dentro do carro, identificada como filha do suspeito. “A criança não teve nenhum ferimento, mas por conta da pancada, por prevenção, foi encaminhada para atendimento no Hospital Municipal. Já ele [motorista] reclamou de dor no peito e, em uma das pernas, uma vez que no momento da batida teria entrado na frente da filha para ela não bater no para-brisa”, disse Oliveira.