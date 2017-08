Motorista é assaltado ao parar ônibus e pegar suposto passageiro

Um motorista de 48 anos foi assaltado na noite deste domingo (20), em Americana, ao parar o coletivo em um ponto de ônibus na Avenida Paulista para pegar um suposto passageiro. Ao entrar no veículo, o suspeito deu a entender que estava armado e anunciou o roubo.

O crime aconteceu por volta das 19h35. A vítima seguia pela avenida e próximo ao Colégio Objetivo, parou em um ponto após solicitação de um rapaz que ele acreditava ser um passageiro. O homem entrou no ônibus e deu a entender que estava armado mostrando um volume por debaixo do moletom que usava.

O criminoso disse que era um assalto e mandou o motorista entregar o dinheiro. A vítima entregou R$ 96 que carregava no bolso e o bandido fugiu pela porta da frente do coletivo. De acordo com o motorista, o suspeito era branco, aparentava ter 30 anos, cabelos lisos e curtos e estatura baixa. O crime foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária). No interior do ônibus, há câmeras de monitoramento.