Motociclista fica ferido em acidente na SP-304

Um motociclista ficou ferido em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura do quilômetro 128, próximo ao trevo de Nova Odessa. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a vítima caiu na pista durante a chuva. Um Volkswagen Gol também se envolveu no acidente, mas somente o piloto da moto precisou de socorro.

O acidente ocorreu por volta das 10h30 desta quarta-feira (25) e a faixa da esquerda precisou ficar interditada por cerca de 20 minutos, sendo liberada em seguida. Por volta das 11h, o trânsito ainda era lento no local.

Conforme informações dos bombeiros, a vítima, cuja identidade ainda não foi informada, foi socorrida por uma Unidade de Resgate e levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. O estado de saúde do paciente ainda não foi informado.

Confira vídeo do momento do resgate do motociclista: