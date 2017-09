Motociclista fica em estado grave após se envolver em acidente com carro

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro na região do bairro Cordenonsi, em Americana, na noite deste domingo (10). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a batida aconteceu por volta das 19h na Rua Primeiro de Maio, em frente ao antigo Hospital Infantil André Luiz.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, inconsciente e com diversos traumas. A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada para isolar o local do acidente para a realização de perícia. Ainda não havia informações sobre o que teria ocasionado o acidente. Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Ainda segundo os bombeiros, a vítima aparentemente bateu a cabeça no para-brisa do carro. Ele usava o capacete, mas o equipamento de segurança saiu da cabeça do motociclista no acidente.