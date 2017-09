Motociclista bate em carro e é socorrido em estado grave

Foto: Guilherme Bianco-Divulgação

Um acidente na noite deste domingo (3) deixou um motociclista ferido na Avenida Cillos, em Americana. O homem perdeu o controle da moto e bateu em um carro próximo ao cruzamento com a Rua Catanduva.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 20h15. Informações preliminares repassadas à equipe dão conta de que motociclista e motorista iam na mesma direção, na Avenida Cillos, sentido bairro Parque Novo Mundo; o carro, um Gol, ia cruzar a avenida quando a moto bateu na traseira.

Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista não se machucou, mas o motociclista precisou ser socorrido com urgência; ele teve uma fratura no braço direito e se encontrava em estado grave. Identidade e idade das vítimas não foram informadas.