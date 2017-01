Motoboy é assaltado durante entrega de lanche em Americana

O motoboy J.R.P.M., de 27 anos, foi assaltado na madrugada desta quarta-feira (25), em Americana, ao fazer uma entrega de lanche.

Quando J.R.P.M. chegou com o pedido na Rua José Salvador, no bairro Dona Judith, ele foi abordado por dois homens, sendo que um deles estava armado com um revólver. Com ameaças, a dupla exigiu que o motoboy entregasse seus pertences, além da máquina de cartão de crédito.

Segundo a vítima, os criminosos usavam moletom com touca, cobrindo a cabeça. Antes de fugir, os assaltantes exigiram que o motoboy ficasse com a cabeça abaixada. A dupla roubou documentos pessoais, um celular, R$ 15 e a máquina de cartão.

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e nenhum suspeito foi preso até a publicação da matéria.