Mortes por gripe suína triplicam em 2016

As mortes provocadas por infecções pelo vírus H1N1, conhecido popularmente como gripe suína, aumentaram quase três vezes em Americana no ano passado em comparação com 2009, ano em que houve a pandemia da doença no Brasil e quatro pessoas morreram na cidade.

Catorze pessoas morreram em 2016, em Americana, por conta da doença, que “apareceu mais cedo” do que o normal, segundo médicos, provocando correrias em clínicas de vacinação. Para especialistas, o adiantamento da estação da gripe aliado a um período de alguns anos em que houve poucos casos contribuíram para o crescimento das mortes.

Se usualmente os primeiros casos de gripe suína surgem no começo de abril, quando as temperaturas começam a cair por conta da aproximação do inverno, em 2016 as notificações começaram já no início de março, em pleno outono, tendência observada no Brasil e em países da Europa e América do Norte. Foto: Arquivo / O Liberal

Como as vacinas ainda não estavam prontas, não foi possível proteger os pacientes de risco imediatamente quando o vírus começou a circular, deixando-os suscetíveis por mais tempo, segundo especialistas.

Além disso, o último ano em que Americana registrou múltiplos casos da doença foi em 2013, com 21 confirmações. O período, quando houve pouca circulação vírus, contribuiu para demora na identificação dos casos quando eles aumentaram muito, no ano passado, segundo o infectologista do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, Arnaldo Gouveia Junior.

“Como havia menor incidência da doença, o próprio médico não considerava essa possibilidade e acabava entrando com o tratamento tardiamente. O Tamiflu [remédio para combater o vírus] só é reconhecidamente efetivo quando seu uso é iniciado nas primeiras 48 horas da doença”, ressalvou.

No passado, foram registrados 10.625 casos confirmados da doença no País, sendo que 1.982 resultaram em morte. Já em 2009, quando houve a pandemia, foram 50.482 casos e 2.060 óbitos. O infectologista da PUC (Pontifícia Universidade Católica) Campinas, Rogério de Jesus Pedro, diz acreditar que esteja ocorrendo uma notificação seletiva que inclui apenas infecções mais severas.

“Provavelmente, só estamos diagnosticando os casos mais graves, os mais comuns passam sem diagnóstico. Os que a gente acaba notificando acabam sendo aqueles que o paciente vai parar no hospital, no respirador, e muitas vezes até morrendo”, criticou.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), duas pessoas morreram vítimas da gripe suína ano passado em Santa Bárbara d’Oeste, e outras 13 contraíram a doença – outros cinco exames ainda aguardam resultado. Em Hortolândia houve uma morte relacionada ao H1N1, e quinze casos confirmados. As informações são das prefeituras.

Em Sumaré, o município teve 17 casos e duas mortes, segundo dados até julho, os mais recentes informados pela administração.