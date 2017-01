Morre pedreiro que caiu de telhado de tinturaria em Americana

Morreu na tarde desta terça-feira (24) o pedreiro Raimundo Nonato Lima da Costa, de 51 anos, que caiu do telhado de uma tinturaria localizada na Avenida da Saudade, em Americana. O acidente aconteceu por volta das 10h30 desta manhã e a vítima sofreu uma queda de aproximadamente oito metros, segundo o Corpo de Bombeiros. Costa chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde deu entrada em estado grave com traumatismo craniano.

Amigo de Costa, o pedreiro Antonio de Lima, que estava com a vítima na hora do acidente, contou que os dois estavam prestando um serviço à empresa. Eles estavam em cima do telhado raspando uma parede para posteriormente rebocá-la, quando Costa escorregou em um pedaço de madeira e a telha se rompeu.

Segundo Lima, eles não estavam utilizando cinto ou qualquer equipamento de segurança. “Ele me chamou para fazer esse serviço, mas não vi como foi porque estava de costas. Podia ter acontecido comigo”, disse Lima.

A empresa informou que estão todos muito abalados e que deverá se pronunciar sobre o ocorrido ainda nesta terça.