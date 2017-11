Morre bebê vítima de acidente na SP-304

Após uma semana internado no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, morreu no começo da noite deste domingo, a bebê de 50 dias vítima de um grave acidente na madrugada no dia 5, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13) pela unidade de saúde. Foto: Arquivo/O Liberal

A batida entre um Ford Ka e um VW Golf ocorreu no quilômetro 124 da rodovia, por volta das 4h. Os dois carros eram dirigidos por moradores de Santa Bárbara d’Oeste.

Após a batida, o Ford Ka em que pai, mãe e a filha bebê viajavam, capotou no canteiro central. A mãe, de 33 anos, e a bebê estavam no banco de trás. Elas foram socorridas e levadas para o hospital municipal. Os motoristas sofreram ferimentos leves.