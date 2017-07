Moradores vão realizar protesto no sábado contra aterro

Os moradores do bairro Recanto das Águas, na divisa com Paulínia e Cosmópolis, irão realizar uma manifestação neste sábado contra a instalação de um aterro sanitário na região do Pós-Represa. A estimativa é reunir 200 pessoas em uma caminhada com cartazes, faixas e carros de som, até a área onde o empreendimento será instalado. A concentração terá início às 14 horas, na entrada do bairro.

O aterro é particular e está sendo construído pelo Grupo Engep, que possui licença ambiental para a instalação.

De acordo com a assistente administrativa Eliete Souza, os moradores da região estão preocupados com as consequências ambientais do aterro sanitário. “Tem muita gente com poço artesiano aqui e temos medo de possíveis contaminações”, disse Eliete, que mora no Recanto das Águas.