Moradores relatam entulho e esgoto na Gruta Dainese

Além do entulho, um vazamento de esgoto e uma erosão no meio da área de preservação preocupa os moradores. “O cheiro aqui em casa é insuportável, pode estar quente ou frio, quando bate o vento, o fedor ‘empesteia’ minha casa que é uma coisa horrível”, desabafou o vizinho da área de preservação, Robson Silva.

“Tem uns quatro meses que fiz um ofício a prefeitura pedindo a limpeza do local, mas ainda nada. A poda do mato eles fazem, mas no entulho ninguém mexe e só vai acumulando”, disse o presidente da Assoali (Associação Amigos Liberdade), Aparecido Donizeti Parrial.

A erosão provocada pela chuva, levou parte do alambrado e, para não afetar a nascente, um morador construiu um “muro de arrimo” com madeira, uma tentativa de barrar o entulho que desce até a mina com as chuvas.

Em contato com a Prefeitura de Americana, o órgão informou que um mutirão de limpeza em toda região da Gruta Dainese está programado para o mês de agosto e que já instalou placas de “Proibido Jogar Lixo e Entulho” para conscientizar a população local.

Disse ainda que os moradores podem ajudar denunciando descartes irregulares através dos telefones 3475-9024 (Limpeza Pública), 3405-9444 (Sec. Meio Ambiente), 3471-7770 e também 153 (Grupo de Proteção Ambiental).