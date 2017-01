Moradores reclamam de água suja no Cariobinha

Há um mês, a água que saí pelas torneiras das residências localizadas na Rua São Camilo, no bairro Cariobinha, em Americana, está com a coloração escura. Com o problema, realizar os afazeres domésticos têm sido uma missão quase impossível para quem mora no local.

“Na semana passada lavei roupa e encardiu. Tive que levar na minha mãe, que mora no Colina, para deixar mais branca, porque mancha de uma maneira que não tem como usar. A água do chuveiro está igual, com cor de terra, assim como todas as torneiras da casa. Para lavar a louça, tem que ser com essa água mesmo”, ressalta a autônoma Josiane Lopes, de 35 anos.

Foto: Arquivo Pessoal

Segundo ela, a cor da água mudou após uma manutenção realizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) entre os dias 10 e 14 de dezembro de 2016. “Aqui na rua a pressão era pouca. Às vezes ao ligar a máquina para lavar a roupa, ela chegava a queimar. Então, nós vizinhos nos reunimos, fizemos um abaixo-assinado e levamos até o DAE. Em dezembro eles fizeram o serviço, trocaram uma tubulação em dois pontos da rua para poder aumentar a pressão”, explica.

Entretanto, após a finalização das obras, a coloração da água teria alterado. “Quando eles acabaram, imaginamos que a água ficaria um pouco suja, mas logo normalizaria. Porém, até agora nada”, conta.

Josiane afirma que procurou o DAE para comunicar o problema, mas não houve uma solução. “Eu e outro vizinho fomos pessoalmente no DAE, mas eles apenas abrem uma ordem de serviço. Deram uma descarga na água para limpar a sujeira. No primeiro dia veio normal, depois a água ficou suja novamente”, desabafou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, mas até a publicação da matéria não obteve retorno.