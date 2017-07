Moradores protestam contra aterro sanitário

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Moradores do bairro Recanto das Águas, na região do Pós-Represa do Salto Grande, na divisa entre Americana, Paulínia e Cosmópolis, se reuniram na tarde deste sábado para protestar contra a instalação do aterro sanitário na área de Americana. Eles contestam a obra e afirmam que ela não segue diversas determinações necessárias de proteção ao meio ambiente.

“A gente vem lutando constantemente. O aterro aqui vai desvalorizar o bairro”, observou o presidente da Associação de Moradores e Amigos do Recanto das Águas, Abimael de Oliveira. Ele adquiriu seu terreno na região em 1989, e reside no local desde 1992. “Ficamos surpresos porque não houve nenhuma reunião prévia com os moradores ou com uma equipe técnica para explicar o funcionamento do aterro. Além de danos como a contaminação do lençol freático, temos a preocupação com o tráfego deste lixo no bairro”.

O advogado, morador e “vizinho” do aterro, Reginaldo Lopes, entrou na Justiça com um mandado de segurança em seu nome, e com mais de 1,6 mil assinaturas dos moradores do local que desaprovam o aterro. “Não estou representando eles, mas mostrando aos juízes a insatisfação dos moradores”, justificou. Ele reside em uma casa a menos de 600 metros de distância do local onde será o “lixão”. “A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) expediu uma licença para a empresa Engeb movimentar terra no local. Eles ainda não têm a licença do aterro, mas sabemos que este será o ato seguinte, e que eles vão conseguir”, afirma Lopes.