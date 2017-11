Moradores deixam a estética em 2º plano em busca de segurança

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O medo de furtos e roubos tem feito com que moradores de Americana busquem alternativas na esperança de conter a ação dos bandidos. Nos cemitérios, por exemplo, o bronze dos vasos, placas e estátuas tem sido substituído pelo aço inox, granito, louça e até pedra esculpida. São materiais sem valor financeiro para os ladrões.

Nas residências, moradores estão abrindo mão da estética em troca de mais segurança. Janelas e portas têm ganhado grades de ferro. O mesmo acontece no comércio. Vítima de furto por duas vezes em pouco mais de uma semana, o empresário Allan Marciel Ricardo, de 30 anos, dono de um imóvel na Avenida De Cillo, investiu na instalação de grades no poste para evitar novos crimes. Além disso, ele podou a árvore da calçada, que, nas duas ocasiões, serviu de “escada” para que os ladrões chegassem à fiação. “Não sabia mais a quem recorrer. Os marginais estão soltos”, lamentou.

LEIA TAMBÉM: Relatório mostra crescimento do setor de farmácias

De acordo com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), em 2016 foram registrados 2.741 furtos e 976 roubos em Americana. Neste ano, até o mês de setembro, foram contabilizadas 2.360 e 608 ocorrências da mesma natureza, respectivamente. Depois de sofrer uma tentativa de assalto, uma publicitária de 35 anos deixou de lado a preocupação com a estética das portas e janelas e colocou grade em toda a casa. “Coloquei portão 100% fechado, instalei grades em todas as janelas, troquei a porta da cozinha, que antes era de vidro, por uma de ferro. Também aumentei o muro em dois metros, instalei cerca elétrica e câmeras de vigilância. Era esteticamente bonita, mas não tinha muita segurança”, declarou.