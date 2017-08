Moradora de casa incendiada relata tragédia e pede ajuda

“Eu nem vi que estava pegando fogo, eu saí e estava normal. Depois, quando eu passei com o ônibus, eu vi, aí a minha vizinha falou que tinha ouvido ele gritando lá dentro que ia me matar e em poucos segundos aconteceu aquilo lá (incêndio). Minha filha perdeu roupa, perdi tudo, não tem nada lá, nada. Só uma parte da cozinha que não pegou fogo, porque ainda o meu botijão de gás nem estava lá dentro, porque aí acho que teria acontecido coisa pior”, lamentou Aline, que está hospedada na casa de uma amiga, mas que em breve deve passar alguns dias na casa de parentes em outra cidade até que tenha condições arrumar uma casa para morar.

Em entrevista ao LIBERAL nesta quarta, Aline relatou que, conforme consta no boletim de ocorrência, ela teve uma discussão com o namorado, C.J.P., de 31 anos e, com medo de ser agredida, deixou o imóvel, que é alugado, com sua filha, uma menina de 3 anos, sem levar nem mesmo seus documentos e quaisquer pertences mas, quando estava no ônibus, viu a casa em chamas e retornou, sendo amparada por vizinhos que já haviam acionado o Corpo de Bombeiros. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A casa incendiada passou na manhã desta quarta por perícia técnica realizada por profissionais do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Civil, que vai apurar as causas do ocorrido. O namorado da dona de casa consta apenas como averiguado no boletim de ocorrência, mas ainda não foi localizado para ser ouvido sobre o caso.

Doações

Para realizar doações de roupas, móveis, valores em dinheiro e outras coisas mais, já que Aline e sua filha perderam todos os seus pertences no incêndio, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (19) 99450-6608 e falar com Lilian, ou pelo número 3604-9353 e falar com Fernanda.