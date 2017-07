Morador engajado, praça conservada

No Parque Universitário, por exemplo, um terreno público de 6 mil metros quadrados foi reservado pelos loteadores para se tornar uma praça pública. Mas o projeto nunca foi executado. Os moradores chegaram, ergueram suas casas e a “praça” se limitava a um matagal tomado por animais peçonhentos. Há cinco anos, no entanto, os moradores da Rua Professor Leopoldo Vicente de Castro se uniram, pegaram na enxada e, com dinheiro do próprio bolso, transformaram o trecho abandonado em uma área de lazer que lota aos domingos.

Quem circula pela região central pode notar benfeitorias em espaços tradicionais. A praça localizada na frente à Escola Estadual Heitor Penteado, por exemplo, começou a ser remodelada por uma empresa do setor de assistência médica. Outra área, na confluência das ruas Rui Barbosa e Vital Brasil, foi “adotada” por um sindicato patronal para se tornar modelo de preservação ambiental. Nos bairros, o envolvimento dos moradores no cuidado com as praças chega a impressionar.

O detalhe é que se gastou muito pouco. O capacete usado doado pelo motociclista virou um vaso de flor. A porta da geladeira velha virou suporte para plantas. Pneus usados foram pintados e decoram os canteiros. Tábuas se transformaram em bancos. Os próprios moradores plantaram flores, árvores frutíferas e mudas nativas na região. O único trecho não capinado preserva ninhos de coruja.

Quem tomou a iniciativa de construir a praça foi um empresário que mora na quadra. Ele ergueu por lá um pequeno altar em devoção a Nossa Senhora Aparecida. O pequeno ponto de encontro foi atraindo mais gente a cada dia. E os canteiros foram botando ao redor.

LEIA TAMBÉM: Surdo-mudo furta escada e é preso pela Gama

O químico Leonardo de Souza Santos, de 29 anos, uma espécie de porta-voz dos vizinhos engajados, conta que, com autorização da prefeitura, os moradores da quadra se tornaram “cuidadores” na nova praça. “Antes, tinha cobra e escorpião. Agora tem manga, limão e abacate. Antes o matagal era esconderijo pra desocupado. Agora o canteiro é parquinho pra garotada”, diz. “Não temos sequer um ponto de água no terreno, mas os vizinhos trazem o balde cheio de casa para molhar as plantas. Todo mundo ajuda”, garante ele. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No São Vito, a Praça Antônio Franciscangelis foi inaugurada em 1982, pelo então prefeito Waldemar Tebaldi (PDT). Mas, no começo, os moradores do entorno sofreram. É que ali por perto, mais precisamente na Rua São Gabriel, funcionavam clubes e boates. A pracinha, infelizmente, virou ponto de encontro para consumidores de drogas, moças e rapazes de programa. Quem morava por lá, indignado, passava as madrugadas ligando para a polícia e pedindo providências. Tudo mudou, no entanto, quando o povo assumiu o espaço.

Hoje, quem anda pela Rua Emílio Giordano fica feliz de ver a calçada limpinha, os arbustos impecáveis e o parquinho infantil bem cuidado. Há, sim, um servidor público zelando diariamente pela praça. Mas os moradores da vizinhança são a principal mão de obra para os serviços de manutenção.

Gente como o seu Claudemir Longo, de 52 anos, porteiro de um prédio de apartamentos da quadra. Com a maior alegria, e com o apoio de todos os condôminos, ele atravessa a rua e varre a calçada da praça todos os dias. Há quem plante fores, há quem faça manutenção dos brinquedos. Cada um ajuda como pode, e com o que quer. “Foi mudança radical. Quando o povo se envolveu, mudou a frequência na praça. Ficou um espaço bonito, seguro”, afirma o porteiro.