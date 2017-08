Morador de rua é preso por furto de fios e cabos elétricos em Americana

Um chapeiro de 26 anos, morador de rua, foi preso na madrugada desta quinta-feira (31), em Americana, por furto de fios e cabos elétricos. O suspeito disse, inicialmente, que havia encontrado o material em uma caçamba de lixo, mas depois acabou confessando ter furtado de uma casa em construção no Jardim São Pedro. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

Por volta da 1 hora, guardas municipais foram chamados nas proximidades da Rua das Palmas, onde havia um rapaz carregando um saco plástico de cor preta com produtos supostamente furtados de uma construção.

LEIA TAMBÉM: Dupla é presa com carregador de fuzil após roubar veículo

Os patrulheiros se depararam com o homem no cruzamento da Rua Dom Bosco com a Avenida Abdo Najar. Em revista pessoal, não encontraram nada de ilícito, porém, dentro do saco plástico havia fios e cabos elétricos, pesando aproximadamente oito quilos.