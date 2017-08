Morador de rua é esfaqueado em praça no São Manoel

Foto: Arquivo / O Liberal

Um homem foi esfaqueado no pescoço na noite do último sábado (19), após uma briga de rua numa praça, localizada no Jardim São Manoel, em Americana. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal “Doutor Waldemar Tebaldi”, onde recebeu o atendimento médico e permanece internado para realização de exames médicos.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), que chegou ao local após informações de populares, a vítima R.J.G. já estava caída no chão, com uma série de perfurações no pescoço, na Praça Dr. Fernando Costa, localizada na Rua São Sebastião.

Ainda consciente, o homem disse aos policiais que é morador de rua e que estava no local quando um homem desconhecido chegou de bicicleta, desferiu os golpes de faca e fugiu em seguida, sem levar nenhum objeto. A vítima de rua disse também aos policiais que foi esfaqueado após uma briga.