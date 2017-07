Morador aguarda reparo em calçada desde fevereiro

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um morador da rua Xingu, no Jardim São Roque, em Americana, aguarda desde fevereiro que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) finalize um reparo que foi feito em sua calçada. A equipe técnica da autarquia foi solicitada para um conserto em vazamento de rede de esgoto e deixou uma vala sem resolução no passeio público.

Antonio Carlos Rodrigues conta que a solicitação para reparo do vazamento foi prontamente atendida, em contraste com a demora para reparo da calçada. “Foi solicitado ao DAE para verificarem um vazamento da rede de esgoto. Essa solicitação foi atendida de imediato, em fevereiro. Fizeram o serviço e deixaram a calçada aqui, sem a execução do reparo, que é por conta do DAE”, explica o morador. Embora o buraco na calçada não atrapalhe a circulação de pedestres ou veículos, de acordo com o morador, a aparência da calçada tem incomodado a família.

“Enviamos vários e-mails solicitando a execução do reparo, e eles dizem que estão com a agenda lotada. Sabemos disso, sabemos dos problemas do DAE, mas nós aqui sempre preservamos o passeio publico, sempre deixamos a nossa calçada em ordem, sempre limpa, sempre bem cuidada”, reclama Antonio.