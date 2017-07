Monitoramento da Gama não evita crime ambiental, diz MP

No relatório preliminar, o analista de Promotoria, Marcelo Coelho Mendes, disse que o monitoramento ambiental em APP’s e as APA’s demanda intensa proteção ambiental. Por conta disso, o acordo previa que o GPA (Grupo de Proteção Ambiental) enviasse relatório à Polícia Civil, à Promotoria de Justiça e à Secretaria de Meio Ambiente informando os casos em que fossem identificados os infratores por descarte nessas áreas. Ele escreveu que pelas informações prestadas pela prefeitura, foi possível constatar a ocorrência de vários descartes irregulares de resíduos nessas áreas.

O apontamento consta em um relatório elaborado pelo Gaema, que conclui que a Prefeitura de Americana não está cumprindo o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) dos ecopontos, firmado em dezembro de 2015. O município deve se reunir com o Gaema no dia 3 de agosto para prestar esclarecimentos. Em nota, a municipalidade informou que todas as determinações do termo estão sendo cumpridas.

O Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) do Ministério Público disse que o monitoramento ambiental realizado pela Gama (Guarda Municipal de Americana) não impede crimes ambientais em APP’s (Áreas de Proteção Permanente) e APA’s (Áreas de Proteção Ambiental). O trabalho nem sempre identifica os infratores.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Secretaria de Meio Ambiente informou ao Gaema que não foi possível identificar os responsáveis porque os infratores se aproveitam da ausência de testemunhas para praticar o descarte, mesmo com o monitoramento ambiental.

Por conta disso, o Gaema considerou essa obrigação descumprida, já que o monitoramento ambiental “não está conseguindo impedir, tampouco identificar os infratores que cometem tais crimes”.

O comandante da Gama, Marcos Guilherme, explicou que a corporação ampliou a equipe responsável pela fiscalização, e que está atendendo ao TAC. “Em Americana existe uma cultura de descarte em áreas públicas e estamos trabalhando para conscientizar a população. Ainda falta acertar alguns pontos e para identificar o responsável pelo descarte tem que ser em flagrante pela guarda”, explicou

O relatório listou ainda diversas obrigações assumidas pela prefeitura que não foram realizadas e que os prazos já venceram. O Gaema apontou, por exemplo, que os ecopontos do Antônio Zanaga e da Praia Azul deveriam ter sido instalados em dezembro de 2016. Segundo a prefeitura, o ecoponto no Zanaga deve entrar em funcionamento em agosto e o da Praia Azul até o final do ano.

O Gaema indicou que o ecoponto do Jardim da Paz, por exemplo, possui apenas quatro funcionários quando o critério estabelecido no TAC previa sete.

Em nota, a prefeitura informou que “todos as determinações do TAC dos Ecopontos estão sendo cumpridas e na primeira semana do mês de agosto será acertado com o promotor do Meio Ambiente a deliberação de alguns assuntos pendentes”.