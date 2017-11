Moção apela pelo fim das obras do Corredor Metropolitano

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em visita a Americana nesta sexta-feira, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) deve receber mais do que dezenas de apertos de mão da classe política da cidade: uma moção de apelo aprovada nesta quinta-feira pelos vereadores solicitando que sejam apressadas e concluídas as obras do Corredor Metropolitano. O tucano estará na cidade para inaugurar obras de recuperação do asfalto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

O documento foi proposto pelo vereador Thiago Martins (PV), e assinado por outros 14 vereadores. Só não assinaram os vereadores do PSDB e Pedro Peol (PV). Com partes inacabadas em Americana, mas também em outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), o Corredor Metropolitano foi classificado pelo autor da moção como uma “novela”.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Conforme as últimas previsões do governo do Estado, para este ano ainda está prevista a entrega da remodelação viária das avenidas São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste, e Europa, em Americana, com sinalização vertical e horizontal.