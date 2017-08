Moacir Romero sai do PT e fala em descontentamento

O ex-vereador Moacir Romero, que foi nomeado nesta semana como subsecretário da Secretaria de Obras da Prefeitura de Americana e vai responder de forma direta pela administração dos cemitérios da Saudade e do Parque Gramado, disse nesta quinta-feira, em entrevista ao programa LIBERAL no Ar – 1ª edição, pelas rádios VOCÊ (AM-580) e 94.7 FM que está deixando o PT. Foto: Arquivo / O Liberal

A relação com a legenda piorou nas eleições do ano passado, quando o partido se uniu ao PTB do ex-prefeito cassado Diego De Nadai e apoiou a candidatura de Erich Hetzl Júnior (PDT). “Não digo que tenho mágoa, mas sim um descontentamento com o que aconteceu com o PT de Americana”, disse.

Embora não tenha admitido de forma aberta e direta, o destino político do ex-vereador recém-saído do PT deve ser o PV do deputado estadual Chico Sardelli. As articulações já foram iniciadas, mas Moacir Romero faz questão de frisar que não existe nada oficial e este é um assunto para o futuro. “Minha prioridade agora é resolver a situação dos cemitérios da Saudade e do Parque Gramado e apurar de todas as formas as denúncias que foram feitas”, frisou.