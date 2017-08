Moacir Romero diz que não “caiu de paraquedas” e assume administração

Procurado, o novo subsecretário afirmou que não “caiu de paraquedas” no cargo e que desde 2010 recebia denúncias com relação a comercialização irregular de sepulturas no Cemitério da Saudade, tentando inclusive emplacar na época uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) para investigar o caso na câmara municipal, sem sucesso. O caso só foi apurado pelo Legislativo no ano passado.

O ex-vereador do PT, Moacir Romero foi nomeado nesta quarta-feira (2) como novo subsecretário de Obras e portanto, assume interinamente a gestão do Cemitério da Saudade de Americana. A portaria com sua nomeação deve ser publicada nesta quinta (3) pelo Executivo, dois dias após a exoneração da então administradora, Márcia Siriani, que respondia pelo campo santo desde fevereiro de 2015. A administradora do Cemitério do Parque Gramado, Marisa Alves também passará a ficar subordinada ao ex-parlamentar.

“O prefeito me chamou na segunda-feira e me disse que tinha uma tarefa meio árdua para mim. Nos últimos tempos a questão do cemitério tem dado trabalho para todo mundo”, comentou Romero. “Eu não estou indo para ser administrador e sim como subsecretário com a incumbência de nesse momento resolver os cemitérios. É verdade que no Parque Gramado também há problemas e agora sou chamado a encarar esses desafios com crença na responsabilidade que o prefeito colocou em minhas mãos”, declarou. A administradora do Cemitério do Parque Gramado também é alvo de investigação no legislativo por suspeita de cobrança de propina de prestadores de serviço terceirizado.

Além da própria prefeitura, a venda irregular de sepulturas no Cemitério da Saudade também está sendo apurada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. No âmbito municipal, Márcia Siriani foi responsável por fazer as primeiras denúncias que apontaram o comércio irregular entre 2008 e 2014. “Não sei os motivos que levaram a exoneração, só sei que houve problemas”, pontuou Romero sobre a polêmica decisão. “Hoje estive cedo no Cemitério da Saudade tentando tomar pé da situação, mas ainda é cedo para dizer o que vamos fazer”, declarou.

Romero ainda declarou não ter um nome para substituir Márcia Siriani nos próximos dias e disse que a preocupação agora é “arredondar” os serviços para entregar um departamento funcional.