Ministério Público sugere TAC para reestruturar Caps Infantil

O Ministério Público propôs à prefeitura de Americana que seja firmado um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para reestruturar o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil, que atualmente sofre com a falta de pelo menos quatro profissionais – um psiquiatra e três servidores de nível médio para realizar as oficinas ocupacionais. O município tem uma semana para solucionar as demandas ou responder se deve aceitar o acordo.

A Promotora de Justiça Renata Calazans Nasraui esteve reunida com o Secretário de Saúde Nilton Lobo e com a coordenadoria do Caps nesta sexta-feira para discutir o assunto, e propôs o Termo de Ajustamento de Conduta. “Há falta de funcionários e não há previsão de contratar, falaram que estão verificando, mas não podemos ficar esperando. Temos que tomar uma providência. Foi dado prazo de uma semana para a prefeitura se pronunciar se tem interesse na elaboração de um TAC afim de fazer a reestruturação do Caps Infantil. Notadamente está faltando psiquiatra na rede e três funcionários de nível médio no Caps”, afirmou a promotora.

A promotora abriu inquérito para investigar a falta de profissionais no Caps Infanil em novembro do ano passado. A apuração teve início após o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente representar junto ao MP uma denúncia sobre a falta de profissional especializado para prestar atendimento de saúde mental.