Ministério autoriza repasse de R$ 5 milhões ao Hospital Municipal de Americana

O Ministério da Saúde publicou portaria no Diário Oficial da União desta quinta-feira (22) habilitando a Americana a receber cerca de R$ 5 milhões para a saúde. O recurso deve ser investido no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

A informação foi divulgada na tarde desta quinta pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), que articulou o repasse junto com o filho, o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), deputado estadual Cauê Macris (PSDB). Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

A verba foi pedida durante a vinda do presidente Michel Temer (PMDB) a Americana, em novembro. Na ocasião, o presidente garantiu que liberaria recursos para a cidade.