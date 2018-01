Meta de 2018, Omar inicia recapeamento

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Um dos itens que não podem deixar de acontecer em 2018, conforme o próprio prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), disse em entrevista ao LIBERAL, o recapeamento das vias mais problemáticas da cidade inicia nesta segunda-feira pela Avenida Iacanga.

Segundo informações da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), o recapeamento foi viabilizado por meio convênios, assinados pelo prefeito no dia 14 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes. Ao todo, será investido R$ 1,5 milhão no recapeamento da Avenida Iacanga e parte da Avenida de Cillo. O repasse é proveniente de emendas parlamentares dos deputados estaduais Cauê Macris (PSDB) e Chico Sardelli (PV).

O recape da Iacanga terá início no viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Avenida Santa Bárbara. Os veículos, durante a obra e nos trechos interditados, deverão se utilizar das ruas paralelas à avenida, conforme orientação da Unidade de Transportes e Sistema Viário.