Menor rouba padaria e mobiliza helicóptero Águia

Um assalto na tarde desta terça-feira (10) terminou com a apreensão de um menor de idade, de 17 anos, que é suspeito de ter roubado dois celulares e R$ 100 em uma padaria na Rua Armando Alves, no bairro Parque Gramado, em Americana. A ação contou com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

O crime aconteceu por volta das 13h30, quando um rapaz entrou na padaria utilizando um capacete de motociclista e, armado com um revólver, anunciou o assalto, levando R$ 100 em dinheiro e dois celulares de duas filhas da proprietária que trabalhavam naquele momento. Foto: Camila Nacasaki / Divulgação

Quando o rapaz deixou o estabelecimento a pé, uma das duas funcionárias o seguiu e viu quando ele entrou em uma casa na Rua Natalino Estevam, ao lado da rua da padaria. Outros três funcionários homens do local saíram atrás do suspeito, pararam na porta da casa e acionaram a polícia.

“Os moradores ficaram transitando dentro das casa e aí saíram e perguntaram o que tinha acontecido, aí eu falei que tinham assaltado a padaria e o cara que roubou tinha entrado naquela casa. Ela (moradora) falou que não tinha entrado ninguém ali, mas a polícia entrou e no telhado achou celular, dinheiro roubado, arma de fogo, a roupa que ele estava usando”, explicou o padeiro Élder Júnior Roberto da Silva.

Além de viaturas, a Polícia Militar contou com o apoio do helicóptero Águia, a fim de evitar que o suspeito, um menor com 17 anos de idade, fugisse para residências vizinhas. Foto: Valdir Moreira / Azul Celeste

Apesar de todos os objetos relacionados ao crime terem sido encontrados na casa, segundo funcionários do estabelecimento assaltado, a família do menor negava a todo momento que ele tivesse cometido o crime.

Diante dos fatos, o menor foi conduzido pela PM até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde ficou à disposição das autoridades, enquanto os funcionários da padaria que estavam no local no momento do roubo também compareceram à delegacia para prestar depoimento.

As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação do suspeito e devem ser utilizadas pela Polícia Civil na apuração do caso.