Menor de 15 anos tenta engolir drogas ao ver viatura da guarda na Vila Mathiensen

Um adolescente de 15 anos tentou engolir porções de cocaína ao perceber a aproximação de uma viatura da Gama (Guarda Municipal de Americana) neste sábado (29), na Vila Mathiensen. Os patrulheiros viram o menor no cruzamento das Ruas dos Lilases com Bandeira Branca passando algo para duas pessoas em um carro e resolveram abordá-los. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

Quando se aproximaram, o adolescente tentou engolir a droga, mas não conseguiu. Os ocupantes do carro, de 44 e 47 anos, jogaram as porções para fora do veículo. Os três foram apresentados na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e liberados após registro da ocorrência.

LEIA TAMBÉM: Rodrigo José faz show na Festa do Bom Jesus

No mesmo bairro, um rapaz de 18 anos foi preso nesta sexta-feira, também por tráfico de drogas. Ele tentou fugir ao ver a Polícia Militar, mas foi alcançado e confessou o crime.