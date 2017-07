Menina fica ferida e mãe pede maior fiscalização

Um acidente envolvendo uma linha com cerol e uma criança de apenas cinco anos, que sofreu um ferimento na boca, na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz, em Americana, causou a revolta da mãe da menina, que pede providências e maior fiscalização por parte das autoridades responsáveis.

De acordo com a secretária Rosiane Godoy Ferreira, que mora no mesmo bairro, ela levou sua filha, a pequena Manoella Godoy Santaclara, de apenas 5 anos, para brincar na praça na tarde do último domingo quando, por volta das 17h30, a criança foi até ela mostrando um corte na boca, que teria sido causado por uma linha com cerol que estava sendo recolhida por outra criança e atingiu a menina quando ela descia de um brinquedo no local. Foto: Divulgação

“Sou moradora do Jardim da Paz e não costumo frequentar a praça, não gosto muito, mas criança gosta de andar de bicicleta, gosta de ir à praça para brincar. Ontem minha filhinha me pediu para ir lá e chegando me deparei com centenas de ‘marmanjos’ e crianças soltando pipa. Ela brincando lá, caiu uma linha eu puxei a linha e quando olhei para trás era um ‘marmanjão’ puxando a linha, a minha filha continuou brincando e de repente ela veio falando que cortou a boca com a linha de cerol, que tinha um outro menininho pequeno no meio dos brinquedos enrolando a linha”, explicou Roseane.