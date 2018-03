Meio Ambiente realiza evento ‘Hora do Planeta’

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza neste sábado (24), a partir das 19 horas, o evento “Hora do Planeta”, na Praça Tiradentes, que fica na região central de Americana. A atividade tem abrangência mundial, organizada pela WWF (World Wide Fund for Nature), que tem por objetivo incentivar atitudes sustentáveis ao redor do planeta, por meio de um ato simbólico de apagar as luzes durante uma hora.

A programação do evento vai contar com: exposições ambientais; oficinas ambientais; distribuição de material de educação ambiental; observação com telescópio; aferição de pressão arterial; narração de histórias; acampamento de escoteiros; apresentação de banda de rock e MPB; e apresentação de Kung Fu. Também será realizada uma solenidade com autoridades presentes, na sequência, às 20h30, acontece uma contagem regressiva para apagar as luzes.

Durante uma hora, período em que as luzes estarão apagadas, serão realizadas apresentações de dança árabe, coral, zumba e grupo de acorde musical.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Odair Dias, ressaltou a importância do evento. “É um apagão mundial com adesão de muitos países e cidades, para que possamos refletir e ter novas ações sobre as questões ambientais”, explicou.

“Falar do meio ambiente é muito fácil, agir para que ele esteja cada vez melhor, para que o planeta esteja mais preparado para todos nós e as próximas gerações, depende muito da atitude de cada um”, completou.