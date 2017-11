Meio Ambiente divulga balanço das ações do GPA em outubro

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos, divulgou nesta sexta-feira (10) o balanço das ações desenvolvidas pelo setor do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) no mês de outubro, em parceria com a Gama (Guarda Municipal de Americana). Foto: Talita Bristotti / O Liberal

No total, foram 370 ocorrências, 20 advertências por queima ao ar livre em imóveis, nove autuações por poluição sonora e aplicação de 18 Autos de Infração de Penalidade de Multas. “Essas autuações são referentes a descartes irregulares de resíduos, poda irregular, supressão de vegetação arbórea, atividades funcionando sem licenciamento ambiental e queimada em terrenos”, explicou o subsecretário da unidade, Cícero Aparecido Moura de Jesus.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Odair Dias, ressaltou que as ações fazem parte da Política Municipal de Meio Ambiente. “Nosso principal objetivo é a sensibilização e conscientização da população, com foco na necessidade da manutenção do equilíbrio ambiental do município e proteção à saúde da população”, afirmou.