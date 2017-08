Meche recebe advertência escrita do Conselho de Ética

O vereador Marschelo Meche (PSDB) está sendo advertido com uma censura escrita pelo Conselho de Ética da Câmara de Americana por quebra de decoro parlamentar. No entendimento dos vereadores, ele declarou à reportagem do LIBERAL, de maneira irresponsável, que contratou a mãe de um assessor para poder pagá-lo. O rapaz, remunerado como professor do Estado, não podia receber salário da Casa de Leis.

O parlamentar alegou na própria defesa que se confundiu ao responder as perguntas feitas pelo repórter, e que, na verdade, o rapaz é um simples militante do partido, e trabalha no gabinete de forma voluntária.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Tanto o Ministério Público como a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da câmara concluíram que Meche não causou qualquer prejuízo ao erário, já que o nome do assessor, Bruno Henrique dos Santos, nunca apareceu na folha de pagamento do Legislativo municipal. A mãe dele, Elisabete, também ouvida nas oitivas de defesa, alegou que trabalhava de fato no gabinete, fazendo redação e revisão de textos, e que só se afastou do cargo, constrangida, por conta da repercussão negativa da reportagem.