MB diz que volume de lixo cresceu em 15% durante as festas de fim de ano

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A MB Engenharia, empresa terceirizada que está cuidando da coleta do lixo domiciliar em Americana, informou que na semana entre o Natal e o Ano Novo recolheu 1.275 toneladas de lixo, número quase 15% maior do que o recolhido em uma semana comum em Americana. A terceirizada deu esta informação para contestar a reportagem publicada na edição desta quinta-feira do LIBERAL de que após festas de fim de ano, algumas vias da cidade viraram verdadeiros lixões a céu aberto.

Três moradores da Rua Florindo Cibin, no Jardim da Paz, relatam que a frequência da coleta diminuiu de três para uma vez na semana, nas quadras entre os números 5000 e 5175. A reportagem também apontou que na Rodovia Ivo Macris e na Avenida do Compositor, no Residencial Jaguari, também apareceram diversos descartes de material doméstico, como caixas de leite, achocolatados e restos de alimento, entre outros.

Por meio de nota, a empresa voltou a negar que tenha tido qualquer tipo de alteração na coleta de resíduos no Jardim da Paz. “Ela é efetuada às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário entre 7h30 e 8 horas, sem sofrer qualquer interrupção ou alteração nos últimos dias”, escreveu a administração da empresa.

A MB Engenharia também afirmou que em dezembro, em todas as cidades, é comum a produção maior de resíduos. “Estimamos que na semana em vigência também será coletado um peso equivalente, portanto como pode ser constatado houve um aumento dos serviços de coleta e não uma redução como está escrito na reportagem”, se defendeu a empresa. “Em vistoria aos locais percebe-se que a maior parte dos resíduos descartados irregularmente é do tipo domiciliar, mas sim resíduos volumosos, entulhos e restos de podas de jardins, materiais que não são de responsabilidade da MB”, finaliza a nota.