Mato e lixo em avenida de Americana causam queixas

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Quem passa pela Avenida Bandeirantes, em Americana, precisa lidar com problemas como lixo, mato alto e buracos no asfalto em diversos trechos, principalmente próximo ao retorno para o Viaduto Centenário. O estado da via vem sendo alvo de reclamações por parte dos usuários.

O aposentado Gerson Barreira, de 75 anos, disse já ter reclamado com a prefeitura sobre o problema várias vezes. Ele possui um imóvel na avenida e passa por ali com frequência.

“O pessoal vê o abandono e começa a jogar lixo, televisão, computador. O que me deixa mais indignado é que na Avenida Brasil eles ficam quase esperando cair uma folha pra limpar. O que custa transferir dois varredores para a Avenida Bandeirantes? É um verdadeiro lixão no Centro da cidade”, desabafou o aposentado.

A Prefeitura de Americana disse que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vai enviar uma equipe ao local.

“A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que, com relação ao mato alto mencionado, já existe uma equipe desde o início da semana passada no local realizando trabalho de poda, erradicação e capinação”, afirmou a prefeitura. Está previsto o plantio de diferentes espécies de plantas na avenida, às margens do Ribeirão Quilombo, mas o período chuvoso comprometeu o cronograma. A prefeitura revelou que está realizando a retirada de leucenas (considerada uma árvore invasora) do local. “Após essa etapa, será feito o desassoreamento de parte do ribeirão. Depois de 30 a 60 dias que o desassoreamento for finalizado, será possível dar início ao plantio”, trouxe a nota.