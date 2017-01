Mato alto faz ponto de ônibus ‘sumir’ no Bela Vista

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O lado direito da Avenida América, no Jardim Bela Vista, em Americana, sentido bairro, está tomado por mato alto e lixo. Há diversos lotes vazios e a manutenção não é realizada com frequência pelos proprietários. As placas que indicam pontos de ônibus estão até escondidas sob o mato e os passageiros precisam descer no meio da rua.

O aposentado Ari Datrino mora na avenida e diz estar cansado de solicitar providências. “Essa avenida está suja do início ao fim, não passa varredor aqui e o mato está com mais de três metros [de altura]”, reclamou o morador. A Prefeitura de Americana diz que os proprietários dos terrenos foram notificados no final do mês passado e que acompanha se haverá limpeza.

O abandono de um terreno particular também tira o sono da manicure Juliana Penteado Pedroso, moradora da Rua Antonia Vello Porto, na Vila Conquista. Ela foi picada no pé por um escorpião que veio de uma área particular tomada de lixo e entulho próxima a sua casa.

“Se os vizinhos colocam fogo, vejo sair um monte de escorpiões de lá. Há um tempo encontrei um na cama da minha filha. Moro aqui há 16 anos e sempre foi assim, não cuidam. Só limparam ano passado quando denunciamos na prefeitura”, afirmou Juliana.

Sobre a área no Vila Conquista, a prefeitura informou que vai notificar o dono da área para promover a limpeza, “sob pena de ser multado”.

