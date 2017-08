Marmita é motivo de confusão no CDP de Americana

O tamanho de um recipiente com comida que seria entregue a um preso foi o motivo de uma confusão envolvendo um agente penitenciário do CDP (Centro de Detenção Provisória de Americana) e uma promotora de vendas neste domingo (6). O caso resultou no registro de Termo Circunstanciado por desacato na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Segundo informações do documento, o agente penitenciário, que trabalha na unidade há dois anos e meio, estava responsável pela revista dos alimentos que são entregues aos detentos.

Quando chegou a vez da promotora, o agente a informou que o tamanho do recipiente era maior que o permitido, que são de 3 litros. Assim, ele teria a orientado que colocasse os alimentos em um recipiente menor. Foi nesse momento, segundo consta no termo, que a mulher ficou irritada, começou a xingar o agente penitenciário e depois atirou um pacote de cigarros contra ele.