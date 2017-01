Manutenção da CPFL pode deixar a região do Parque Novo Mundo sem água

A CPFL realiza nesta segunda-feira, a partir das 10h30, uma manutenção elétrica na região do Parque Novo Mundo, em Americana, que ocasionará interrupção do abastecimento do Reservatório Elevado do Centro de Reservação do bairro.

Devido a essa paralisação, os bairros Parque Universitário, Terramérica, São José e parte do Parque Novo Mundo serão afetados e poderão ficar sem abastecimento de água. Segundo a CPFL, a manutenção terá início às 10h30 e poderá se estender até às 17h. Após a conclusão dos serviços executados pela CPFL, o abastecimento será retomado imediatamente.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) ainda alerta para possíveis ocorrências de água suja, provenientes do restabelecimento. “Isso ocorre devido a substâncias inertes, oxidadas e que ficam depositadas nas paredes das tubulações”, explicou a autarquia. “A orientação à população, caso isso aconteça, é que os moradores deixem a torneira aberta por um período de um a dois minutos, ou até que a cor se normalize”.