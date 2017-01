Manicure é presa após tentar entrar com celular na genitália

Uma manicure de 24 anos foi presa na manhã deste sábado (14) após tentar entrar com um celular na genitália no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana. O fato foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) do município.

De acordo com a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), a mulher foi descoberta ao ser submetida ao procedimento de revista eletrônica, por agentes femininas. O detector de metais acionou, indicando que havia algo no órgão sexual. Foto: Divulgação

Questionada, a manicure confessou que carregava um celular, um chip e um carregador e retirou os objetos. A mulher pretendia visitar o companheiro. Ela foi conduzida pelas agentes até a CPJ, onde foi autuada em flagrante por tentar entrar na unidade prisional portando um aparelho telefônico.

A SAP também informou que será instaurado um procedimento disciplinar para apurar a cumplicidade do preso que receberia o celular, bem como as medidas administrativas em relação à visitante.