Mais seis palmeiras da Av. Brasil estão comprometidas

Parte do cartão-postal de Americana, as palmeiras imperiais da Avenida Brasil seguem comprometidas. Após uma cair e 11 serem retiradas pela prefeitura em março deste ano, outras seis agora estão na mira da Secretaria de Meio Ambiente do município, que planeja a remoção das plantas ainda no início de agosto. O risco de queda é pequeno, segundo a pasta, mas a remoção é a única solução, já que a espécie não tem capacidade de se regenerar.

As árvores que correm risco atualmente são mais novas que as que já foram removidas, e ficam na região depois da Rua das Paineiras, em direção ao Parque Ecológico. Segundo informações do secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, o problema que ocorreu com elas é diferente do registrado nas outras. “Essas daqui nós sabemos que o próprio choque que houve na estrutura delas comprometeu o tronco”, explicou o secretário ao mostrar o problema à reportagem do LIBERAL.

Segundo o secretário, as fissuras no tronco das palmeiras devem ter ocorrido entre 2010 e 2012, quando o canteiro central passou por obras no canal. No local, é possível ver buracos grandes nos troncos, fibras se soltando, e em um caso, o buraco foi até usado como lixo e a reportagem encontrou latas e garrafas dentro.