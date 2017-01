Lojas dão início à queima de estoque

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Quem anda pelas ruas do Centro de Americana pode notar a presença de cartazes e anúncios de ofertas. As tradicionais promoções de janeiro, que devem queimar os estoques que ficaram do Natal e do Ano Novo, tiveram início esta semana e devem se intensificar, segundo comerciantes. Os consumidores que guardaram o 13° salário conseguem encontrar preços mais atrativos e algumas ofertas da Black Friday, em novembro.

A doceira Joelma Pereira comemorou, nesta terça-feira, uma economia de cerca de 20% no preço de um ventilador. Ela também pretende comprar o material escolar da filha Paloma, de 7 anos, além de uma batedeira e um liquidificador novo aproveitando as ofertas de janeiro. “Está valendo a pena, compensa mais do que comprar no final do ano. O ventilador que comprei estava em torno de R$ 109, paguei R$ 89”, contou. “Costumo juntar um pouco e descer no Centro para ver se compensa, se estiver um preço bom eu levo sim”.

Já o metalúrgico Luiz Carlos estava pesquisando televisores para presentear o cunhado, que teve a casa furtada enquanto viajava no final do ano. Ele contou que encontrou uma televisão que custava R$ 2,5 mil por pouco menos de R$ 2 mil. “Acho que vamos levar sim, mas estamos pesquisando, vendo se tem outros preços esse modelo”, contou.

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) estimou uma queda de 2% nas vendas de Natal de 2016 em relação a 2015. No entanto, alguns lojistas ouvidos pela reportagem no setor de vestuário, calçados e móveis calcularam um aumento, que variou entre 10% e 30%, a depender do setor. Os descontos dados nesse início de ano para queimar os estoques estão, até agora, no mesmo patamar do início do ano passado.

Gerente de uma loja de móveis, Roselaine Lacerda contou que boa parte das mercadorias já está com descontos. Até o final da semana, segundo ela, outros produtos devem ficar mais baratos. “Todo mundo que entra na loja quer saber das promoções. Temos algumas coisas em ofertas, mas uma parte ainda vai vir, produtos mais antigos, de mostruário, e vai ter saldão na loja inteira. Os descontos vão variar de 40% a 70%”, calcula.

Vendedora de uma loja de roupas com confecção própria, Luzia Godoy contou que desde terça-feira, o estabelecimento dá desconto de 50% para compras em dinheiro e 40% para compras no cartão. “Sobrou pouca coisa do estoque do final de ano. Aqui pra gente aumentou uns 30% as vendas em relação a 2015. Estão faltando algumas numerações e modelos, e como já vai chegar novas coleções, vamos liquidar esses que ficaram”, disse.