Lojas cheias no feriado animam os comerciantes

O comércio de Americana comemora os resultados obtidos ao longo deste feriado prolongado. Com as ruas tomadas por clientes na sexta-feira (8) e também neste sábado (9), o movimento foi mais uma “injeção de ânimo” no setor, somado às vendas do Dia das Mães e Dia dos Pais, que tiveram crescimento em relação ao ano passado. O presidente da Acia (Associação Comercial de Americana), Dimas Zulian, disse que torce para que não seja apenas um fato isolado.

“Pensando em datas comemorativas, e depois deste feriado, logo vamos ter o Dia das Crianças. Se for maior que o ano passado, levando em consideração que o Dia das Mães e o Dia dos Pais foi um pouco melhor que 2016, a gente considera que estamos no caminho para retomar o desenvolvimento econômico ”, enfatizou Zulian. Ele também explicou que este movimento intenso no feriado foi fortalecido com o pagamento e também porque muitas pessoas deixaram de viajar. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A gerente de uma loja de calçados, Neuza Alves de Oliveira, afirmou que o movimento foi excelente em relação a outras datas comemorativas e feriados prolongados.