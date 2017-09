Loja de vereador é assaltada no Parque das Nações

A loja de materiais de construção Himatel, do vereador Gualter Amado (PRB), foi alvo de ladrões na tarde desta segunda-feira (4). O estabelecimento localizado no bairro Parque das Nações, em Americana, foi invadido por três adolescentes, um deles armado, e a esposa do empresário e um funcionário acabaram rendidos. Foto: Arquivo / O Liberal

Não houve feridos, sendo que o trio foi detido pela Gama (Guarda Municipal de Americana). O vereador não estava no local.

Gualter relatou que, segundo sua esposa, os suspeitos anunciaram o roubo e fugiram com cerca de R$ 70 que estavam no caixa e dois celulares. Segundo o vereador, após o roubo, o trio fugiu a pé em direção ao Jardim Guanabara, mas foi apreendido nas proximidades da empresa Toyobo.