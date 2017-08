Livro interativo de universitários resgata principais fatos históricos

Foto: Fabio B. Natali - O Liberal

A história está em constante transformação, e o modo de contá-la também. E esse é o foco do livro “Americana: Fio a Fio”, criado por estudantes do curso de Tecnologia em Design Gráfico da FAM (Faculdade de Americana). A publicação online conta com recursos interativos para expandir o conhecimento da população sobre a origem da cidade, seus principais fatos históricos e culturais e seu desenvolvimento urbano.

Na publicação, que pode ser acessada através do link https://issuu.com/americanafio-a-fio, o leitor vai conferir, por exemplo, entrevistas com antigos moradores, a história por trás de locais como o Casarão do Salto Grande e da Casa de Cultura Hermann Müller, além de curiosidades sobre alguns dos prefeitos e a respeito do brasão do município. Para complementar a experiência, vídeos podem ser acessados diretamente da publicação, que conta até com fotos em 3D, um “tour virtual” pela Basílica de Santo Antônio e realidade aumentada dos animais do Parque Ecológico “Cid Almeida Franco”.

“Tudo o que você precisa para acessar o livro é um celular com internet”, explica Darci Campioti, professor e coordenador do curso de Design Gráfico da FAM. “O livro é fruto do Projeto Integrador, que agrega valores de todas as disciplinas do semestre. Então a ideia foi fazer um livro interativo, que contemplasse pessoas que tem dificuldade de leitura ou qualquer outra deficiência”. Tudo é produção dos próprios alunos, desde as pesquisas até as imagens que ilustram os textos.