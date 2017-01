Liquidação ajuda boliviano a equipar casa

Após passar 13 horas na fila, o boliviano Marcelo da Costa, de 22 anos, aproveitou os descontos de até 70% da Magazine Luiza, nesta sexta-feira (6), e comprou cinco itens para sua nova casa. Há apenas dois meses o jovem mudou para Americana, onde está trabalhando como costureiro.

“Comprei ventilador, ferro, aspirador, liquidificador e uma centrífuga. Eu gostei da promoção e vai ajudar a montar minha casa”, conta Costa, que chegou às 17h de quinta-feira (5) na loja localizada na Rua 30 de Julho, na região central de Americana. Apesar da antecedência, Costa afirma que nesse horário já tinham 20 pessoas na fila, que aguardaram até às 6h desta sexta, quando as portas foram abertas. A promoção, chamada de ‘Liquidação Fantástica’, ocorre até às 14h.

Foto: Luiza Cazetta / O Liberal

A queima de estoque chamou a atenção de outros bolivianos. A costureira Graciela Ticona, de 42 anos, que chegou no estabelecimento às 6h desta sexta, comprou pratos e recipientes plásticos para guardar alimentos. Há 15 anos morando no município americanense, Graciela ressaltou que todos os anos aproveita as promoções, mas que neste ano ficou abaixo das expectativas. “Eu esperava mais. Nos outros anos os preços eram melhores”, desabafou.

A também costureira boliviana Teodora Condora, de 34 anos, compartilha a mesma opinião. “Comprei canecas e uma panela de pressão, porém queria uma máquina de lavar roupa, mas está muito cara”, afirmou.

Já a professora Elenice Guilherme Machado, de 47 anos, que é natural de Americana, aprovou as ofertas. Na companhia do marido, a educadora chegou às 7h30 após passar por outras lojas de departamentos, que também realizam as tradicionais liquidações no início de ano. “A promoção vale a pena. Passei em outras lojas, mas aqui está compensando mais. O problema é que, como chegamos um pouco tarde, algumas panelas que eu tinha a intenção de comprar, já não tinham mais”, destacou.

Movimentação

Enquanto o movimento era tímido nas outras lojas de varejo de móveis e eletrodomésticos, por volta das 8h30 desta sexta-feira (6) a fila da Magazine Luiza, situada na Rua 30 de Julho, em Americana, já chegava no quarteirão da Rua Fernando Camargo. Segundo a gerente do comércio, Francisca Palheiros Santos, a fila teve início às 10h40 de quinta-feira (5).

Apenas depois de duas horas em que as portas tinham sido abertas, o estoque de 600 panelas de pressão, que estavam sendo vendidas por R$ 15 cada unidade, já estava praticamente esgotado. “A movimentação está ótima, a fila está virando o quarteirão”, comemorou.