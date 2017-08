Ligações de água têm serviço suspenso em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana rescindiu o contrato com a empresa que fazia ligação de água, esgoto e mudança de cavaletes, em função de descumprimento de cláusulas. Por conta disso, o serviço não está sendo prestado na cidade e a espera por uma ligação chega a três meses, segundo apuração da reportagem do Grupo Liberal.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O empresário Francisco Bonfati, de 50 anos, aguarda apenas a autarquia realizar três ligações e a mudança de um cavalete para concluir as obras de um salão comercial e um apartamento, no Jardim Ipiranga. “Fiz o pedido no dia 4 de maio e a previsão era de 45 dias, mas até agora nada. Fui perguntar novamente e me disseram que está sem previsão. Os detalhes que faltam para finalizar a obra e alugar o salão estão parados, esperando a ligação de água”, afirmou. De acordo com o DAE, o serviço está programado para ser realizado ainda esta semana.

O encarregado de manutenção Antonio Roberto Silva, de 35 anos, também aguarda desde maio a ligação de água e esgoto para poder se mudar para a casa que construiu no Jardim Terramérica. Atualmente, ele mora com a esposa nos fundos da residência da sogra.

“Nossa vida está parada, ficamos adiando a mudança por um órgão que não funciona. Pelo cronograma, era para termos mudado há um mês, ainda bem que não pagamos aluguel”, disse. O DAE não informou quando a ligação no imóvel de Antonio deve ser realizada.

A autarquia explicou que o contrato foi rompido por inexecução e descumprimento de cláusulas contratuais. No edital de rescisão, de 30 de junho, o DAE justificou que rompeu o contrato considerando demora na realização dos serviços contratados.

Advertência

O Ares-PCJ disse que vem acompanhando as dificuldades no serviço de ligação de água e esgoto antes mesmo da rescisão contratual por parte do DAE. De acordo com a agência, a advertência.

O próximo passo, de acordo com o procedimento de penalidades da Agência Reguladora PCJ, será a aplicação de multa”, disse a agência. autarquia explicou que os atrasos na prestação do serviço foram provocados pela ineficiência da empresa contratada.

“Nos últimos três meses foram registradas 21 reclamações de moradores de Americana em relação a esse tipo de serviço, das quais 13 ainda estão pendentes. O prazo para regularização após as notificações expirou e, nesta semana, a autarquia receberá advertência. O próximo passo, de acordo com o procedimento de penalidades da Agência Reguladora PCJ, será a aplicação de multa”, disse a agência.