‘Liga da Saúde’ vai atender crianças no Centro Cívico neste sábado

Neste sábado (18), das 9h às 12h, o Centro Cívico de Americana recebe a segunda edição da “Liga da Saúde”. O evento será destinado a crianças de seis a 12 anos e irá oferecer diversos serviços em endocrinologia, odontologia, nutrição e fisioterapia, além de avaliações visuais, atividades físicas e gincanas. A expectativa é atender aproximadamente 600 crianças. Foto: Imprensa/Marilia Pierre

A Liga da Saúde é um projeto constituído por profissionais da rede privada e conta com o apoio da Prefeitura. Tem como objetivo provocar uma transformação cultural nos indivíduos, com enfoque à prevenção, para melhor qualidade de vida.

Em março deste ano foi realizada a primeira edição no CIVI (Centro Integrado de Valorização do Idoso) voltada exclusivamente para os idosos, onde mais de mil exames foram realizados e aproximadamente 450 pessoas atendidas. Na ação deste sábado, a Secretaria de Saúde irá participar com diversos profissionais da saúde bucal.