Licitação para Área Azul vai admitir uso de aplicativo

Se arrastando desde maio com duas suspensões, duas reaberturas e a revogação do processo licitatório, a ideia da Prefeitura de Americana de contratar empresa para gerenciar o estacionamento rotativo pago municipal deve ganhar nova licitação nas próximas semanas, dessa vez readequada para que companhias que prestam o serviço por meio de aplicativos de celular, por exemplo, também possam participar do certame.

Com essa readequação do edital, algo solicitado por três empresas concorrentes, a intenção inicial de instalar parquímetros terá que competir com outras formas de controle do estacionamento. Segundo o prefeito Omar Najar (PMDB), a mudança da proposta em objetivo de deixar o processo mais democrático.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Estamos abrindo outra vez, seguindo os moldes do Tribunal de Contas. Teve uma série de indagações de outras empresas. Aquele sistema eletrônico (parquímetros), é uma empresa só no Brasil que detém o monopólio, então não seria justo as outras que não têm deixarem de participar”, afirmou.