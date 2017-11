Licitação da Área Azul é revogada em Americana

Em mais um capítulo da novela da instalação parquímetros para controle do estacionamento rotativo de Americana, a prefeitura revogou a licitação que visava a concessão de prestação de serviço de implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema. A revogação acontece após duas suspensões e reaberturas do processo. Não há previsão para que ele seja aberto novamente.

Suspensa pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) em maio, a licitação foi reaberta no final de setembro, mas voltou a ser suspensa na semana passada, às vésperas da abertura dos envelopes, diante de questionamentos de empresas participantes.

Três empresas entraram com pedido de impugnação e outras três com pedido de esclarecimentos. De acordo com a Administração, os questionamentos foram feitos por conta do termo de referência, ou seja, a parte técnica sobre como se dará a execução dos serviços.