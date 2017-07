LIBERAL lança suplemento sobre a Festa do Bom Jesus

Foto: Editoria de arte / O Liberal

A Festa do Padroeiro da comunidade do Bom Jesus, em Americana, chega este ano a sua 9º edição. Embora já fosse realizada desde o começo da paróquia, há 50 anos, o evento foi reformulado há pouco menos de uma década e, desde então, tem crescido.

O LIBERAL publicou nesta sexta-feira um suplemento especial sobre a festa, que neste ano será promovida entre 7 a 29 de julho. O caderno foi distribuído junto com a edição do dia e também pode ser conferido pelo link: liberal.com.br/festadobomjesus. A edição virtual do suplemento conta com duas páginas de conteúdo extra.

A festa conta com programação religiosa e festiva. A igreja fica na Rua Dom Barreto, no Jardim Girassol, em Americana.