LIBERAL e Papelaria Tamoio vão distribuir álbuns em praça

Numa iniciativa da Papelaria Tamoio em parceria com o Grupo Liberal de Comunicação, 80 álbuns da Copa do Mundo serão distribuídos às primeiras 80 crianças que comparecerem na manhã deste domingo na praça do Parque Tio Gága, no Jardim Glória, em Americana.

O local será um dos pontos de troca de figurinhas na cidade todos os finais de semana. “A ideia foi do Luis e da Didi, que são responsáveis pela praça. Achamos muito legal quando têm estas coleções, até pela parte educativa para as crianças, que aprendem números e bandeiras de países”, destaca Débora Brenna, que trabalha na papelaria.

Mania entre colecionadores de todo o Brasil, o álbum oficial da Copa do Mundo 2018 chega à casa dos assinantes do LIBERAL neste domingo, um dia antes de o livro ilustrado começar a ser vendido nas bancas. Quem juntou dois dos três selos publicados na capa do jornal entre sexta-feira e hoje também poderá trocar por um álbum e seis cromos entre os dias 19 e 31 deste mês na sede do LIBERAL, na Rua Tamoio, 875, Vila Santa Catarina, em Americana.

Interessados em reservar um horário para fazer a retirada sem filas podem mandar um e-mail para albumdacopa@liberal.com.br informando nome, telefone, endereço e CEP. A chegada do álbum representa o pontapé inicial para a coleção das 682 figurinhas necessárias para completar o álbum – que traz as imagens dos principais jogadores das 32 seleções, os estádios do Mundial e cromos metalizados – ao longo dos três meses que antecedem a Copa.

Neste ano, a Panini produzirá 7 milhões de livros ilustrados para toda a América Latina e prevê recorde de vendas. Entre os colecionadores da região, a ansiedade já era grande durante a semana.